La pépite reggae intemporelle signée Jr Thomas & The Volcanos

Publié le 6 janvier 2022 à 16:47 par Guillaume Cohonner

Le groupe californien vient de divulguer « Lava Rock » classique instantané de rocksteady, en prévision d'un 45 tours à paraître sur le label Colemine.

L'ancien leader de The Dropsteppers est de retour avec sa formation The Volcanos, le collectif californien qui s'est spécialisé dans le son jamaïcain. Cette dream team des musiques chaloupées a déjà travaillé avec Jimmy Cliff, The Aggrolites ou encore Tim Armstrong. Des spécialistes donc, qui prouvent avec Lava Rock leur maîtrise du genre.

Le titre est la face B du single Sunk In The Mist qui sortira en 45 tours sur le label Colemine, la structure qui s’est notamment spécialisée dans le renouveau soul-jazz avec des artistes comme Monophonics, Black Pumas ou encore Delvon Lamarr Organ Trio, tout en éditant des singles en 45 tours. Ces deux titres sont issus des sessions d'enregistrement à Los Angeles du EP Rockstone paru en 2018. Jr Thomas & The Volcanos prouvent une fois de plus leur capacité à composer et enregistrer des tubes reggae et rocksteady, qu'on croirait directement exhumés du label Trojan des années 60.

Sunk In The Mist/Lava Rock de Jr Thomas & The Volcanos sortira en 45 tours et en édition limitée à 1200 exemplaires sur le label Colemine le 11 février 2 022.

