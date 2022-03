Horace Andy signe "Try Love" avec Adrian Sherwood

Publié le 7 mars 2022 à 16:03 par Guillaume Schnee

La légende du reggae jamaïcain publie un deuxième extrait de son nouvel album "Midnight Rocker" réalisé avec le producteur dub anglais.

Bien avant le début sa longue collaboration avec Massive Attack dans les années 90, Horace Andy a participé à la grande aventure du Studio 1 de Clément Dodd Coxsone, gravant de façon indélébile l'histoire de la musique jamaïcaine et du reggae avec des titres comme Skylarking, See A Man's Face ou Mr Bassie.

Surnommé Horace Andy en hommage à Bob Andy, Horace Hinds de son vrai nom est de retour avec Midnight Rocker, un nouveau projet initié par le producteur dub Adrian Sherwood, qui réalise ainsi son rêve de travailler avec le chanteur désormais septuagénaire. Après une nouvelle version de This Must Be Hell, le duo partage le titre Try Love, co-écrit par Jeb Loy Nichols, Sherwood, le regretté George Oban (co-fondateur du groupe Aswad) et Handy lui même. Un pur bijou reggae sur lequel le chanteur célèbre l'amour de son prochain, loin des désirs de richesse et de célébrité.

Adrian Sherwood a su tirer profit de son expérience avec Lee "Scratch" Perry sur les albums Rainford et Heavy Rain, en abordant de la même manière la production de Midnight Rocker, réunissant une équipe incroyable et en passant de nombreux mois à perfectionner les enregistrements, les arrangements et le mixage de ces onze plages mêlant titres originaux, une version alternative de Safe From Harm de Massive Attack et des morceaux plus anciens d'Andy, dont Mr Bassie, Materialist et This Must Be Hell gravé en 1978.

L'album Midnight Rocker sort le 8 avril sur le label On-U Sound Records.

