"Highly (Get To Me)" l'hymne féministe de Jah9

Publié le 18 février 2020 à 16:20 par Guillaume Schnee

Icône jamaïcaine d'un reggae spirituel et militant, la chanteuse poétesse revient avec l'album new roots "Note To Self" sur VP Records.

Avec sa voix sensuelle imprégnée du mysticisme du reggae roots et enveloppée d'un vibrato de jazz au service d'une poésie spirituelle et militante, Jah9 tient une place singulière sur la scène reggae actuelle . Fille d'un père prédicateur et d'une mère travailleuse sociale, Janine E . Cunningham, de son vrai nom, est proche du rastafarisme mais affirme sa liberté de femme moderne . C'est dans le chaos des rues de Kingston et à l'Université que la chanteuse a développé sa spiritualité et sa poésie sociale qu'elle a très vite plaquée sur le dub de ses complices . Devenue une icône féminine de la musique jamaïcaine actuelle et du Reggae Revival, Jah9 sort son nouvel album Note To Self sur le label new - yorkais VP Records .

Mon identité est claire dans mon esprit, j'aime Rastafari, comment il représente l'Afrique, ce qu'il représente, mais j'adhère à mes normes et je suis prête à avoir des discussions sérieuses avec quiconque .

En écoute : Jah9 en live au Festival Rio Loco Live à Fip : Rio Loco 2019 #1

Une fois encore Jah9 appelle à élever les consciences et au réveil de l’âme sur sa musique caractéristique empreinte de vibes dub, de roots reggae, de jazz, d'afro - groove ou de nu - soul . Un cocktail musical lumineux et contemporain réalisé par un casting intergénérationnel de producteurs cultes jamaïcains comme Clive Hunt ( Stevie Wonder, Peter Tosh, Max Romeo . . . ) , Romaine "Teflon" Arnett, Jeremy Harding ou Romario “Runkus” Bennett . La chanteuse est entourée sur les quinze titres de l'album par les chanteurs Jamar McNaughton aka Chronixx, Akala, Delyno Brown aka Pressure Busspipe ou le fils de Jimmy Riley, Tarrus Riley .

La poétesse, qui est aussi professeure de yoga, dirige l’organisation à but non lucratif Manifesto Jamaica, qui aide les jeunes en leur donnant accès aux arts et à la culture .