Guillaume Metenier réveille le groove jamaïcain de Soul Sugar

Publié le 3 juin 2021 à 12:31 par Guillaume Schnee

L'organiste a réuni les productions des trois dernières années de son collectif sur l'album "Excursions in Soul, Reggae, Funk & Dub" enregistré avec Leo Carmichael, Sly & Robbie ou Blundetto.

Maître es groove aussi bien influencé par les claviéristes soul jazz Jimmy Smith, Jack McDuff et Jimmy McGriff que par l'oeuvre du Jamaïcain Jackie Mittoo ou les productions du sorcier dub Lee 'Scratch' Perry, l'organiste Guillaume "Booker Gee" Metenier a étudié avec la légende de l'orgue Hammond jazz Dr Lonnie Smith . Une connaissance parfaite du son des années 60 et 70 qu'il a mise au service de son projet Soul Sugar dans la seconde moitié des années 2000 . Au début un trio, le combo s'est transformé en collectif au fil des collaborations prestigieuses et des productions de son label Gee Recordings . Quatre ans après l'album Chase The Light, le producteur a sélectionné huit titres sortis depuis ou inédits sur l'album Excursions in Soul, Reggae, Funk & Dub.

Sur cette collection de joyaux groove aux riddims reggae et dub, la soul et le funk illuminent chaque production du claviériste rejoint ici par les icônes Sly & Robbie, les multi - instrumentistes et producteurs Blundetto, Lone Ark et Slikk Tim, le guitariste Thomas Naïm et le chanteur jamaïcain Leo Carmichael . Ce dernier sublime de sa voix soulful les reprises sunshines du titre Never Too Much de Luther Vandross et de l'incontournable I Want You de Marvin Gaye .

Les reprises reggae - funk torrides de Greedy G et Out In The Rain nous plongent dans les productions reggae - funk du mythique label Studio One avec parties de batterie, basse et guitare interprétées par Slikk Tim et le groove puissant du claviériste tandis que la présence du mélodiste voyageur Blundetto insuffle aux titres Matumbee et Cool Down un parfum chaleureux d'ailleurs .

"Excursions in Soul, Reggae, Funk & Dub"

L'album "Excursions in Soul, Reggae, Funk & Dub" est en sélection fip et sort le 4 juin sur le label Gee Recordings .