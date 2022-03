"Full Moon Baby", le reggae astral d'Hollie Cook

Publié le 16 mars 2022 à 13:37 par Guillaume Schnee

Figure de proue du lovers rock contemporain, la chanteuse londonienne se fait plus introspective et libère sa pop tropicale sur son quatrième album "Happy Hour".

Depuis ses débuts en 2011, Hollie Cook explore les possibilités infinies de sa "Tropical Pop" inspirée par le lovers rock, ce mélange jamaïcain de rocksteady, d'orchestrations pop et de voix soul voluptueuses qui fit vibrer le Royaume-Uni au milieu des années 70. Derrière la chaleur contagieuse de son reggae soulfull, une plume acérée que l'artiste a voulue plus intime et introspective après les longues périodes de confinement. Quatre ans après Vessel of Love, Hollie Cook, plus libérée que jamais, révèle ainsi toutes les facettes de sa personnalité sur l'album Happy Hour attendu le 24 juin via Merge Records.

« Sur l’écriture, j’ai essayé de repousser mes propres limites, de m’ouvrir davantage. J’ai toujours été fan de musique pop théâtrale et je voulais expérimenter cette forme de chanson. Maintenant, je n’hésite plus à adopter un style dramaturgique » confie Hollie Cook qui cette fois a choisi une démarche collégiale pour composer les neuf titres de ce quatrième projet discographique. Toujours entourée de son fidèle combo General Roots et du producteur Martin ‘Youth’ Glover, moitié du duo électro-expérimental The Fireman au côté de Paul McCartney, la chanteuse dévoile Full Moon Baby, une ballade reggae gorgée d'espoir qui prends des airs de pop cinématographique avec les claviers cosmiques de Luke Allwood.

Hollie Cook est née et a grandi dans l’ouest de Londres, dans une famille portée par la musique, son père n'étant autre que Paul Cook, batteur et cofondateur des mythiques Sex Pistols et sa mère Jennie Matthias, choriste de Culture Club originaire de Sainte-Lucie. Ses premiers faits d’armes remontent à 2006 lorsque qu’Ari Up, amie de la famille et ex-chanteuse de The Slits, la convainc de participer à l’EP Revenge of the Killer Slits. « Je ne peux pas me passer de cette musique, qui me permet d’explorer beaucoup de vérités et de sentiments humains dont nous ne devrions pas avoir peur. Les transformer en chansons est une libération » conclut la chanteuse.