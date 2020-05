Exclu mix : Dont Letts « Trojan Records Lockdown Session »

Publié le 22 mai 2020 à 10:41 par FIP.fr

Le DJ anglo-Jamaïcain célèbre le fameux label reggae avec une sélection pointue mixée à la maison.

Réalisateur, DJ, musicien… Don Letts est tout cela et bien plus encore . À 64 ans, l’Anglo - jamaïcain est surtout connu pour avoir été l’un des traits d’union historiques entre les cultures punk et reggae au tournant des années 80 . Ami des Clash, acolyte de Mick Jones dans le groupe Big Audio Dynamite, cet activiste fut un acteur central de cette révolution musicale et culturelle qui a embrasé l’Angleterre, témoignant dans ses nombreux documentaires de la fougue de cette période jusqu’à être couronné par un Grammy Award en 2003 pour son film Westway to the World .

DJ émérite et vétéran des soundsystems, Don Letts a choisi durant son confinement de célébrer la maison anglaise Trojan Records spécialisée dans les musiques ska, rocksteady, reggae, et dub . Un label fameux fondé il y a plus de 50 ans, où se sont croisés Horace Andy, Desmond Dekker ou encore Lee Perry, et qui se redécouvre aujourd’hui grâce à ce mix exclusif diffusé jeudi 21 mai sur notre radio FIP Reggae .

Tracklisting :

1 . Return Of Django / The Upsetters

2 . Israelites / Desmond Dekker & The Aces

3 . Queen Of The World / Lloyd & Claudette

4 . Ali Baba / John Holt

5 . Young, Gifted & Black / Bob & Marcia

6 . Man From Carolina / The G . G . All Stars

7 . Let Your Yeah Be Yeah / The Pioneers

8 . Love Of The Common People / Nicky Thomas

9 . Double Barrel / Dave & Ansel Collins

10 . Liquidator / Harry J All Stars

11 . Skinhead Moonstomp / Symarip

12 . Them A Laugh And A Kiki / Soulmates

13 . Montego Bay / Freddie Notes & The Rudies

14 . Black Pearl / Horace Faith

15 . Hurt So Good / Susan Cadogan

16 . Everything I Own / Ken Boothe

17 . Here I Am Baby / Al Brown

18 . Red Red Wine / Tony Tribe

19 . Monkey Man / Toots & The Maytals

20 . Do It Again ( ft . Horseman & Natty Campbell ) / Reggae Roast

21 . The Music ( ft . Brother Culture ) / Reggae Roast

22 . Israelites ( Crate Classics Remix ) / Desmond Dekker