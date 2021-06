Kptn Planet dévoile son hypnotique "INA DUB 2.0"

Publié le 23 juin 2021 à 14:07 par Catherine Carette

Le nouvel album du batteur baroudeur Philippe "Pipon" Garcia nous plonge dans l'ambiance des premiers dubs jamaïcains, à découvrir en écoute intégrale.

Précurseur de l'électro - drum’n’jazz devenu breakz’n’bass dans son projet Cosmik Connection, le batteur du bouillonnant collectif MU Philippe "Pipon" Garcia développe depuis de longues années un live inspiré par le dub jamaïcain des années 1970 des légendaires King Tubby et Lee Perry . En Kptn Planet, seul avec sa batterie, son sampler, ses quatre micros, sa table de mixage, son mélodica et son parlophone, il créé une rythmique tout à la fois musclée, subtile et addictive rappelant certaines formations composées uniquement d'instrumentistes comme The Revolutionnaires ou Roots Radics :

Après avoir vécu en Turquie et intégré l’Orchestre Symphonique d’Istanbul, Pipon Garcia s’est orienté vers le jazz aux côtés de Don Cherry, Barre Phillips, Erik Truffaz, Steve Grossman, Michel Benita, Ricardo del Fra, Laurent de Wilde. . .

Philippe Garcia est un agitateur qui se plaît à brouiller les pistes en jouant de la musique comme un drôle d’enfant" Erik Truffaz

Notre aventurier a également accompagné les chorégraphies de Carolin Carlson et Carine Wener . On note aussi son trio décoiffant avec le charismatique chanteur Sir Jean et le contrebassiste Tibo Soulas ou encore son duo Bass Elevator avec Tony DreadFul aux machines . Récemment il joue au sein du Palm Unit de Fred Escoffier et sur leur album Figures lié au rock, à la pop et à la musique « sérieuse » .

Philippe "Pipon" Garcia aka Kaptain Planet - Photo de Christophe Charpenel

Notez que l'album INA DUB 2 . 0 sort aussi en vinyl jaune et rouge le 25 juin sur le label Ouch ! Records et qu'en face B, Kptn Planet présente une version dub qui met en valeur toute la technique et le savoir - faire de ce genre d’opération qu’est le remix . Inna Dub style !

Kptn Planet - Ina Dub 2.0

