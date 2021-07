Ben Harper invite Ziggy Marley sur "Spin It Faster"

Publié le 13 juillet 2021 à 14:07 par Guillaume Schnee

Le guitariste américain annonce un futur album reggae en signant ce duo avec l'artiste jamaïcain.

Ben Harper et David Nesta "Ziggy" Marley ont collaboré sur scène à plusieurs reprises au fil des ans, et plus récemment, le musicien américain était l'invité du single Play With Sky de l'artiste jamaïcain de son album More Family Time sorti en 2020 . Cette fois c'est bien à l'initiative du maître guitariste des musiques roots de la planète que la rencontre s'est faite le temps de l'enregistrement du single Spin It Faster dans son studio The Machine Shop . Un titre de roots reggae downtempo qui appelle à un lâcher - prise ô combien salutaire en cette période estivale à nouveau marquée par la pandémie . Spin It Faster qui sort via Mad Bunny Records est dédié à Juan D . Nelson, ami et bassiste de Ben Harper qui nous a quittés en juin dernier .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



L'hiver dernier, Ben Harper s'est illustré en sortant son album solo instrumental Winter Is For Lovers, véritable hymne amoureux à la guitare lap steel . "J'ai toujours quelques projets en cours à la fois", a déclaré Ben Harper en rajoutant, "L'un d'eux est un album de reggae sur lequel je travaille depuis un certain temps maintenant . Spin It Faster est le premier single de cette collection" . A suivre donc .