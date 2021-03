Beatriz Márquez chante "Lágrimas Negras" sur "Havana Meets Kingston II"

Publié le 17 mars 2021 à 15:57 par Guillaume Schnee

Quatre ans après un premier volume, le producteur Mista Savona réunit à nouveau un All-Stars intergénérationnel de musiciens cubains et jamaïcains pour son projet "Havana Meets Kingston".

Le producteur australien Mista Savona avait déjà fait le pont entre la Jamaïque et son pays avec Melbourne Meets Kingston il y a une dizaine d'années . En 2015, il décide de réunir la crème des musiciens cubains et jamaïcains pour le projet Havana Meets Kingston, un hymne à ces deux cultures insulaires aux racines africaines communes . Sorti en 2017, le premier volume réunissait un casting intergénérationnel flamboyant avec notamment Sly & Robbie, Bongo Herman, ‘Bopee’ Anderson, Ernest Ranglin, Rolando Luna ou Barbarito Torres .

En 2021, le producteur célèbre à nouveau l’union des deux villes avec un deuxième volume attendu en octobre sur Baco Records / Cumbancha . Après le groove ensorcelé du titre Beat Con Flow avec Cimafunk puis le reggae africain The Fire From Africa avec les chanteurs jamaïcains Micah Shemaiah et The Gideon ainsi que le rappeur cubain PuchoMan, le label dévoile une reprise intense et romantique du standard cubain Lágrimas Negras chanté par la mezzo - soprano Beatriz Márquez .

Pour cette version amoureuse du fameux boléro - son, écrit en 1929 par le Cubain Miguel Matamoros, la chanteuse est accompagnée par une partie des meilleurs musiciens cubains et jamaïcains actuels : Sly Dunbar à la batterie, Rolando Luna au piano, Gaston Joya à la basse, Julito Padrón à la trompette, Yaroldy Abreu aux congas, Oliver Valdés et Changuito aux percussions et Jake Savona à l'orgue Hammond . Le titre est accompagné d'une vidéo tournée à la Havane pendant les divers confinements de la ville devenue tristement déserte .

Le deuxième volume de cette nouvelle ode fraternelle à la musique caribéenne mêle tous les genres musicaux des deux îles dans une fête musicale multiculturelle et sans âge où l'on retrouvera également des artistes comme Clinton Fearon, Randy Valentine, Prince Alla, Barbarito Torres, Brenda Navarrete, Changuito . . . A suivre .