Asian Dub Foundation offre son "Isolation Mix"

Publié le 15 avril 2020 à 14:11 par Guillaume Schnee

Après avoir repoussé la sortie de son album "Acces Denied", le combo londonien a concentré toute son énergie dans une mixtape d'une heure.

En janvier dernier Asian Dub Foundation publiait Can't Pay Won't Pay premier titre fou qui annonçait la sortie en avril d'un nouvel album finalement repoussé au 18 septembre à cause de la pandémie du Covid . Pour rompre l'isolement de notre confinement Pandit G et Bobby Marshall se sont rendu au On - U Sound Studio d'Adrian Sherwood pour graver une heure de mix . Une mixtape à la puissance digne de ce groupe cosmopolite et militant qui depuis le début des années 90 bouscule tous les codes avec son cocktail punk de hip hop , de jungle, bhangra, rock, dub et dancehall . .

Pandit G et Bobby Marshall ont inséré dans leur mix drum n'bass et dancehall des éléments de leur reprise de Police On My Back avec Zebda ou du Black Steel In The Hour Of Chaos de Public Enemy réalisée en 2007 avec Chuck D en featuring, de leur conscious song de 2003 Basta ou leurs titres Collective Mode et Commited To Life tirés de l'album Community Music . On y retrouve aussi le Rebel Dub de Primal Scream avec Augustus Pablo, Far From Home de la MC ragga Sumati Bhardwa aka Soom T, ou le collectif Saïan Supa Crew . Une heure de mix furieux qu'Asian Dub Foundation a publié après avoir largué Stealing The Future, un deuxième titre en forme de brûlot anti - brexit extrait de son futur album .