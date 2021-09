« For You », la mue synth-pop de Kadhja Bonet

Publié le 22 septembre 2021 à 14:28 par Ghislain Chantepie

La musicienne californienne annonce rejoindre le label Ninja Tune et dévoile un nouveau titre en forme de virage personnel.

Kadhja Bonet prépare la suite . La chanteuse de Los Angeles, découverte en 2016 avec son mini - album The Visitor, s’était faite discrète depuis la sortie il y a trois ans de son lumineux Childqueen, un second long - format en forme de souffle limpide. Depuis, rien ou pas grand - chose pour cette artiste convoitée qui fut tout de même de participations prestigieuses à des titres de Childish Gambino, Anderson . Paak ou encore Nicolas Godin .

Aujourd’hui, la musicienne californienne sort donc du bois en annonçant sa signature chez les Anglais du label Ninja Tune, prélude à un probable troisième album à venir . Surtout, Kadhja Bonet vient de mettre en ligne un morceau inédit, offrant du même coup un aperçu de la nouvelle trajectoire musicale qui pourrait être celle de son prochain projet . Car ce For You, mis en ligne il y a quelques heures, consacre un virage synth - pop assumé chez une artiste qui avait pourtant fait de la fusion entre folk orchestrale, soul psychédélique et spiritual jazz, une véritable marque de fabrique .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Une mutation esthétique qui en cache une autre, bien plus intime, alors que la chanteuse est devenue mère ces derniers mois et qu’elle affiche aujourd’hui sa volonté claire de s’affirmer sur le plan personnel : “Quand je reviens sur mes dernières années en tant qu’artiste, je vois quelqu’un qui essaie désespérément de rentrer dans le moule tout en proposant une musique qui ne s’y prête pas . Quelqu’un qui essaie par tous les moyens d’être jolie, appréciée, pertinente, bonne et acceptée” . A suivre.