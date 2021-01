"Why Wait Until Tomorrow" la balade solitaire de Jay-Jay Johanson

Publié le 15 janvier 2021 à 13:58 par Guillaume Schnee

Le crooner suédois annonce son 13ème album "Rorchast Test" avec un premier titre anxiogène illustré par une promenade filmée dans les rues désertes d'un Paris confiné.

Le songwriter excelle toujours dans l'élégance et la délicatesse de son univers musical polymorphe qu'il cisèle avec finesse depuis la fin des années 90 . Il ne faisait guère de doute que cette période de crise sanitaire et d'isolement allait inspirer la poésie mélancolique de Jay - Jay Johanson qui vient de mettre en ligne le clip de Why Wait Until Tomorrow, "Pourquoi attendre jusqu’à demain", réalisé par le photographe islandais installé en France Benni Valsson .

Dans cette vidéo on peut voir Jay - Jay Johanson déambuler dans les rues désespérément vides de la capitale confinée sur des rythmes trip hop oppressants auxquels s'ajoutent quelques notes éthérées de piano et de claviers . La voix mélodieuse du chanteur vient illuminer l'atmosphère sombre de ce premier titre anti - procrastination annonçant son treizième album Rorchast Test attendu le 19 mars via 29 Music . Dix nouveaux titres enregistrés au Break My heart Studio, sur l’archipel de Stkockholm, qui sortiront deux ans après son dernier long - format Kings Cross et son titre phare Heard somebody whistle.