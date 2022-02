"The Actor", le nouveau conte hollywoodien d'Alt-J

Publié le 8 février 2022 à 08:32 par Guillaume Schnee

Quatre ans après "Relaxer", le trio de Leeds dévoile un nouveau titre avant la sortie de son quatrième album "The Dream".

Arrivé il y a tout juste dix ans sur la scène indie-pop britannique avec son premier album, An Awesome Wave, Alt-J réussissait le tour de force d'imposer à l'international ses textures sonores étranges et ses expérimentations rythmiques mêlant dans un large spectre; beats hip-hop et électroniques, mélodies pop et influences folk nomade comme le bhangra sud-asiatique.

Après l'interminable tournée de leur troisième album Relaxer, le chanteur et guitariste principal Joe Newman, le claviériste Gus Unger-Hamilton et le batteur Thom Sonny Green ont pris le temps de se poser avant de retourner en studio à Londres en 2020 pour graver avec le producteur Charlie Andrew leur nouveau projet, The Dream, attendu le 11 février via Infectious Music / BMG.

Cette longue pause d'un an a permis au groupe d'affiner sa plume et de s'autoriser des textes plus personnels sublimés par la voix unique de Joe Newman. Bien sûr les thématiques criminelles et cinématographiques des débuts sont toujours présentes avec ses contes inspirés de crimes réels, de récits d'Hollywood comme sur The Actor, une ballade sombre décrite par le groupe "Hollywood, 1982. Une autre jeune star de cinéma pleine d'espoir arrive à la recherche de The Dream. Ce qui suit est une histoire de désespoir, de drogue et de mort dans l'hôtel le plus célèbre de Los Angeles, le Château Marmont".

Le trio originaire de Leeds évoque aussi ici, l'amour, le deuil ou la pandémie dans une oeuvre qui oscille entre noirceur et beauté, légèreté et gravité que ce soit avec des ballades folk et blues, un trip-hop downtempo, un groove insouciant ou avec de nouvelles envolées d'orchestrations tentaculaires.

Alt-J est en concert:

le 4 juillet au Théâtre De Verdure de Nice

le 6 juillet au Festival Musilac à Aix-les-Bains