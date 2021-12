Sous le sapin avec Mac DeMarco

Publié le 20 décembre 2021 à 16:40 par Ghislain Chantepie

Le plus italien des songwriters canadiens vous souhaite de joyeuses fêtes avec une relecture affable du standard "I'll Be Home for Christmas".

Voilà une tradition à laquelle il ne dérogerait pour rien au monde. A quelques jours de Noël, Mac DeMarco ne pouvait pas se permettre de rater le coche et vient donc de mettre en ligne sa Christmas song annuelle servie par un clip piqué d’absurde et de cool. Cool, c’est toujours l’adjectif qui colle le plus aux basques de ce guitariste parmi les plus attachants de sa génération, auteur à ce jour d’une bonne dizaine d’albums depuis ses débuts prophétiques avec Makeout Videotape jusqu’à ses récents succès solo, à la croisée de la pop synthétique et d’un folk on ne peut plus relax.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Aujourd’hui, Mac DeMarco vous souhaite donc de joyeuses fêtes au travers d’une relecture affable du I'll Be Home for Christmas septuagénaire de Bing Crosby, coécrite par les Américains Kim Gannon et Walter Kent au milieu des années 40. Alors qu'il avait déjà repris il y a quelques années le White Christmas de Bing Crosby puis la vénérable Christmas Song de Nat King Cole, le déjanté guitariste s’attaque ainsi à un autre immense standard repris par les plus grands au fil des décennies, depuis Frank Sinatra jusqu’à Bob Dylan en passant par Elvis, Sufjan Stevens, ou encore Donna Summer. Mention spéciale au sapin du clip, naturellement.