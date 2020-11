"A Song From The Other Side" le conte romantique de Marie Modiano & Peter von Poehl

Publié le 27 novembre 2020 à 14:28 par Guillaume Schnee

Après quinze ans de collaboration, le couple d'artistes sort son premier album en duo, une collection de titres originaux ténébreux et de reprises de love songs de Stevie Wonder, Beck ou Bob Marley.

Entre musique et littérature, Marie Modiano s'est imposée comme l'une des grandes artistes françaises, comme en témoigne son précédent album Pauvre Chanson, accompagné d'un recueil, sortis il y a deux ans . Elle rencontre le songwriter et chanteur suédois Peter von Poehl en 2005 à Berlin au cours de l’enregistrement de son premier album I’m Not A Rose. Depuis, le couple a collaboré sur une douzaine de disques et a multiplié les concerts jusqu'à ce premier album écrit et gravé en duo . Attendu le 29 janvier sur Nest & Sound, A Song From The Other Side se dévoile avec la chanson titre, une célébration intimiste et poétique de l'amour éternel sur des arrangements d'Americana sombre et rêveuse :

Cette œuvre romantique du couple a été créée à l’occasion d’une résidence au Centre Pompidou, à Paris, qui a donné lieu à un concert le 7 décembre 2019 . Outre les titres originaux cette ballade amoureuse présente des reprises comme celle du standard Somewhere écrit par la paire Bernstein - Sondheim pour West Side Story, I Believe ( When I Fall In Love It Will Be Forever ) de Stevie Wonder, Dead Melodies de Beck ou One Love/People Get Ready de Bob Marley .

