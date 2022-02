"Softly", la nouvelle douceur pop d'Arlo Parks

Publié le 2 février 2022 à 16:59 par Catherine Carette

La jeune révélation néo-soul britannique dévoile un clip surréaliste sur les derniers instants d’une relation amoureuse.

Après le succès de son premier album Collapsed in Sunbeams, l’Anglo-Nigériane Arlo Parks, sort un single inédit enregistré avec le producteur Paul Epworth (Adele, Florence & The Machine). Tourné dans un décor de studio de cinéma représentant une ville d’Amérique où les bâches peintes s’écroulent et s’envolent avec le vent, le clip évoque un amour, autrefois parfait, que l'on espère voir disparaître sans heurts, même si le cœur pleure. "Nous avons été instinctivement attirés par la nostalgie brumeuse et chaleureuse des années 1960, car nous aimions l'idée que quelque chose d'universellement romantique soit lentement dépouillé tout au long du film." expliquent les réalisateurs Zhang et Knight.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Passionnée par la poésie et le spoken word Arlo Parks s'affirme aujourd'hui avec le chant. Si ses goûts musicaux changent, ses textes restent très intimes.

C’est une chanson sur le désir ardent, sur la fragilité que l’on ressent dans les derniers jours d’une relation alors que l’on est encore désespérément amoureux. La chanson parle de la sensation de se préparer mentalement avant le choc d’une rupture et de se remémorer les jours où tout semblait lumineux.”

En concert le 5 juin dans le cadre du festival WE LOVE GREEN Plaine De La Belle Etoile Au Bois De Vincennes

À réécouter Sélection Live : Arlo Parks

À écouter aussi Arlo Parks "Eugene"