"Get it Done" la pop rafraichissante de Sharktank

Le jeune trio autrichien mêle habilement hip-hop, pop, indie et rap dans un nouveau clip qui annonce la sortie de son album "Get it Done" le 11 juin.

L’histoire commence avec le projet solo du rappeur autrichien Michael Lechner alias Mile . Il était l'invité du studio du producteur Marco Kleebauer . Ce dernier lui présente la chanteuse et autrice - compositrice Katrin Paucz, âgée d'à peine 20 ans, aussi guitariste du groupe indie Oehl . Le groupe se monte au feeling . Chaque membre étant aussi engagé dans d’autres projets musicaux, ils se rejoignent régulièrement sur une seule journée pour écrire et enregistrer une nouvelle chanson captée en vidéo . Leur tout dernier titre Get it Done à l'énergie rock, parle avec ironie de l'amère réalité de la vie :

Si l'on en croit la chanteuse, ils ne se mettent aucune pression et font juste ce pour quoi ils sont bons . En quelques semaines ils sortaient un premier EP et les singles Too Much, Bad Energy et Washed Up, un morceau hip - hop à l’esthétique lo - wi . En 2011 ils composent le mélancolique For Myself . Inspirés tous trois par Len et Bran Van 3000 ils remettent à leur goût l’indie rap des années 1990 et trouvent leur propre son .

Sharktank - Get it Done - Artwork @ fresh.max

