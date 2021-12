"Schizo Hyout", la balade hypnotique du ténébreux Jawhar

Publié le 1 décembre 2021 à 08:15 par Catherine Carette

Le chanteur d'origine tunisienne dévoile un extrait de "Tasweerah", son album folk-pop raffiné attendu en 2022.

Après la poésie militante de l'album Winrah Marah, sorti en 2019, le Bruxellois d'adoption publie le clip du premier single de Tasweerah qui signifie à la fois, portrait, image, instantané et projection de l’esprit . La chanson nous immerge dans un huit clos géométrique et labyrinthique . Le personnage cherche à s'échapper de sa prison aux lumières blafardes et finit par en faire son monde . Petit à petit, il le dessine et sa voix se perd entre les murs . Le mur comme son double, une extension de lui - même qui est à la fois son remède et sa malédiction .

Une voix s’est blottie entre toi et la vie, des mots chantés tombent en morceaux . Une voix a amené ta plume vers des fenêtres de lumière, beauté qui s’encastre dans des cubes emmurés… "

Cette voix envoûtante, Jawhar la pose avec une science qui n'appartient qu'à lui, sur un quatrième album dont chaque plage est un arrêt sur image, une sorte de portrait universel . "Elles questionnent sa place, précise un communiqué, celles de l’imaginaire dans la société, et posent la création et la quête de la beauté" .

Pour l'accompagner dans son voyage insolite, Jawhar Basti s'entoure du Claviériste Eric Bribosia, du bassiste Yanick Dupont et du batteur Louis Evrad .