Satellite Jockey et sa nouvelle mue futuriste

Publié le 20 janvier 2021 à 14:30 par Catherine Carette

Un peu d’air frais dans notre monde morose avec "Le Week-End", le nouvel album du quintet lyonnais, attendu le 5 février.

Après la trilogie Modern Life qui rendait hommage aux années 60, à la pop baroque des Zombies et au rock psychédélique des Beatles, le sextuor devenu quintet change de peau . Piloté par Rémi Richarme, Satellite Jockey nous plonge dans un bain de couleurs qui mêle soft rock californien et pop 80's, avec toujours un brin de candeur . Une brise légère vient caresser nos quotidiens monotones, comme en témoigne le titre La Vallée mis en images par Pauline Le Caignec :

Rémi Richarme au chant, à la basse, aux guitares et à la flûte, Florian Adrien à la batterie et aux percussions, Antoine Nouel à la guitare, Pauline Le Caignec au chant, à l'orgue et au piano, Clément Sbaffe à la guitare, au violon et aux choeurs rejoints pour le disque par le trompettiste Luke Warmcop et le saxophoniste Quentin Salomon nous offrent une plongée synthétique, électrique et un brin sarcastique avec le titre Paix Sociale qui parodie la rhétorique de ceux qui nous gouvernent :

Bienvenue dans la pop british lumineuse de Satellite Jockey, à la fois rétro et très actuelle, planante et psychédélique, froide et joyeusement revigorante .

Enregistré au Sound Love Studio de Grrrnd Zero, à Vaulx en Velin, l'album Le Week - End sort le 4 février avec Another Record / Créature Production / Pop - Club Record / L’autre Distribution .

The Week-End - Satellite Jockey

à découvrir aussi « Ocean », nouvelle rêverie solaire du duo Brijean