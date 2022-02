Regina Spektor annonce l'album "Home, Before and After"

Publié le 25 février 2022 à 08:18 par Guillaume Schnee

La pianiste et chanteuse russo-américaine dévoile "Becoming All Alone", une première ballade orchestrale somptueuse de son nouveau projet inspiré par sa ville d'adoption, New York.

Vingt après après des débuts discographiques turbulents, Regina Spektor n'a rien perdu de son art mélodique enchanteur et de sa légèreté, laissant de côté la douce folie de ses œuvres anti - folk de jeunesse pour ciseler au fil du temps une indie - pop orchestrale aux arrangements sophistiqués sublimée par sa voix et son goût pour les rythmiques rock et hip hop .

L'auteure du titre générique de la série Tv Orange Is The New Black, You've Got Time, nous avait laissé il y a six ans avec l'album Remember Us To Life et c'est avec un nouveau bijou de douceur pop que la pianiste annonce son nouveau projet studio, Home, Before and After.

Attendu le 24 juin via Warner, Home, Before and After a été enregistré dans le nord de l'État de New York et co - produit par Spektor et John Congleton, qui a travaillé avec Alvvays, St . Vincent ou Angel Olsen . Native de Moscou et arrivée avec ses parents à New York à l'âge de neuf ans, la pianiste de formation classique a décidé de "rendre hommage à ses racines new - yorkaises" sur les dix titres de son huitième album . Plus tard dans l'année, son premier long - format, 11:11, sorti en 2001, sera réédité et enfin disponible sur les plateformes numériques .

