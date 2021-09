Radiohead : un titre inédit pour célébrer "Kid A" et "Amnesiac"

Publié le 8 septembre 2021 à 06:58 par Ghislain Chantepie

Le groupe d’Oxford annonce la réédition de ses deux albums vingtenaires et vient de mettre en ligne pour la première fois le mystérieux "If You Say The Word".

Radiohead n’oublie pas ses anniversaires . Quatre ans après avoir fêté en grande pompe les vingt ans de son album culte OK Computer au travers d’une luxueuse réédition augmentée de nombreuses raretés, le groupe d’Oxford annonce aujourd’hui de nouvelles festivités pour célébrer le souvenir de la sortie de ses disques Kid A et Amnesiac . Réunis pour l’occasion sous le titre - valise Kid A Mnesia, ces deux long - formats feront ainsi l’objet au mois de novembre prochain d’une ressortie augmentée d’un troisième disque bonus baptisé Amesiae, exclusif quant à lui, et composé de raretés d’époques .

Il n’est, certes, pas surprenant de voir réunis au sein d’un même coffret les quatrième et cinquième albums de Radiohead . Kid A et Amnesiac sont à bien des égards des albums jumeaux, enregistrés à quelques exceptions près lors des mêmes sessions, et qui témoignent tous deux du virage sonore opéré par le groupe au tournant de ce siècle . Après l’aventure sombre et expérimentale d’OK Computer, la bande de Thom Yorke prenait ainsi de court son public et son époque avec une poussée électronique décapante incarnée notamment par l’entêtant Idioteque, l’un des symboles du chef - d’œuvre que fut Kid A à sa sortie en 2000 .

Un an plus tard, la sortie d’Amnesiac confirma ainsi cette direction sonique qui tournait le dos à l’adolescence rock de la décennie précédente, avec quelques titres plus pop voire même soul, mais qui amplifiaient surtout la dynamique atmosphérique qui s’emparait alors des compositions du groupe . A bien des égards, le premier extrait niché dans le disque bonus Amesiae et mis en ligne il y a quelques heures, témoigne bien de cette époque où le nom même de Radiohead devenait synonyme de mystère . Intitulé If You Say The Word, cette ballade inédite se pare ainsi d’une élégance ésotérique, les ombres et les échos se bousculant autour du chant lancinant mais toujours tranquille de Thom Yorke . Vivement la suite .

C'est le passage à l'âge adulte pour Kid A & Amnesiac . Un palais de la mémoire composé de sessions mi - oubliées et de matériel inédit . — Radiohead