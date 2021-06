Peter Von Poehl sublime sa pop sur "Memories From Saint-Forget"

Publié le 2 juin 2021 à 14:18 par FIP.fr

Quatre après "Sympathetic Magic", le funambule pop de Malmö revient avec un cinquième album solo, véritable chef-d'œuvre de pop onirique.

Après avoir publié A Song From The Other Side, un conte romantique en duo avec sa compagne Marie Modiano, le songwriter et musicien suédois s'apprête à sortir son nouvel album Memories from Saint - Forget, du nom d’un village en région parisienne, dans la vallée de la Chevreuse . Un lieu qui a inspiré l'artiste suédois, écrivant et composant pendant le confinement ses dix joyaux de pop orchestrale et onirique aux arrangements finement ciselés . Une méthode de travail en solitaire et un univers musical aussi subtil que luxuriant qui comme un retour aux sources renvoient Peter Von Poehl quinze ans en arrière, date de sortie de son premier album solo Going to Where the Tea - Trees Are.

Sur cette nouvelle œuvre, Peter Von Poehl alterne savamment les atmosphères musicales au gré de ses émotions . Il chante avec délicatesse la douceur sa poésie pop folk un rien mélancolique, détournée par un humour paisible, sur des arrangements où les notes de piano délicates se mêlent aux orchestrations de cordes, à une guitare lap steel, des cuivres évanescents, un basson ténébreux ou à des sonorités contemporaines . La Suède n’étant pas confinée, il a pu diriger des séances d’enregistrement à distance, avec ses complices de toujours: Martin Hederos, pour les arrangements, mais aussi Jens Jansonet, Larry Mullins, les deux à la batterie . Sonnez, clavecins, swinguez, batteries ! Aux chœurs, Marie Modiano et la violoniste Marielle De Rocca - Serra . Une pop sans âge, romantique et d'une élégance rare .

L'album "Memories From Saint-Forget" sort le 4 juin via BMG