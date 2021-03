Paul Weller dévoile la ballade "Glad Times"

Publié le 15 mars 2021 à 15:46 par Guillaume Schnee

Après le synth-rock fougueux de "Cosmic Fringes", le parrain de la Britpop retrouve sa coolitude sur le deuxième titre de son album "Fat Pop (Volume 1)".

Le leader charismatique de The Jam et The Style Council continue inlassablement ses expérimentations musicales en solo, invitant dans son univers soul et rock sans âge les sonorités krautrock, psychédéliques, ambiant, funk ou orchestrales . Un cheminement créatif d'avant - garde que le soixantenaire, surnommé The Modfather, poursuit sur son seizième album studio Fat Pop ( Volume 1 ), attendu le 14 mai via Polydoor . Paul Weller vient de partager le titre Glad Times, une ode entraînante à la musique sublimée par les guitares et les effets psychédéliques auxquelles se mêlent les envolées de cordes .

"Fat Pop est une célébration de la musique et de ce qu’elle nous a donné à tous . Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, la musique ne vous laisse pas tomber" a déclaré Paul Weller . Confinement oblige, l'artiste a enregistré seul les parties piano - voix et guitare, les a envoyé à son groupe constitué du batteur Ben Gordelier, du guitariste Steve Cradock et du bassiste Andy Crofts, avant de pouvoir enregistrer sa nouvelle aventure discographique dans son studio . En février dernier le songwriter dévoilait le premier des douze titres de l'album, le nerveux Cosmic Fringes :

L'album Fat Pop ( Volume 1 ) sortira aussi dans une version enrichie, comprenant l'enregistrement de son récent concert en ligne, Mid - Sömmer Musik, ainsi que plusieurs titres bonus . Paul Weller a aussi annoncé une performance en livestream avec le BBC Symphony Orchestra et Jules Buckley qui aura lieu le 15 mai au Barbican Center .