Paul McCartney : une vie en 154 chansons

Publié le 24 août 2021 à 14:13 par Ghislain Chantepie

L’ancien Beatle vient de dévoiler la liste des compositions qui façonneront son autobiographie à paraitre en novembre prochain.

« La seule chose que j'ai toujours réussi à faire, que ce soit à la maison ou sur la route, c'est d'écrire de nouvelles chansons » . A l’aune de ses 80 ans, l'hyperactif Paul McCartney peut sans conteste faire sienne cette conviction d’avoir offert à la musique du dernier siècle certaines de ses plus belles compositions . Alors qu’il dévoilait il y a quelques mois le vivifiant troisième volet de ses aventures en solo, l’ancien Beatle s’offrait encore une cure de jouvence jubilatoire le mois dernier avec la mise en ligne d'un clip époustouflant où s’invitait un Beck en pleine forme .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

L’automne, pourtant, sera bien l’occasion pour Sir Paul de replonger dans ses mémoires avec la sortie attendue en novembre de son imposante autobiographie, premier véritable témoignage publié sous cette forme de la part d’un ancien Fab Four . Intitulé The Lyrics: 1956 to the Present, cette somme de presque mille pages se présentera ainsi sous la forme d’une sélection de 154 chansons classées par ordre alphabétique - afin d’éviter tout biais chronologique - et accompagnées, pour chacune, d’un commentaire de l’auteur retraçant sa genèse et son contexte de composition .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Alors qu’il vient d’en révéler la liste complète sur son site internet ( retrouvez - en déjà une trentaine dans la playlist ci - dessus ), la star anglaise précise également que l’un de ces textes, Tell Me Who He Is, est un titre datant du début des années 60 et retrouvé dans un vieux carnet manuscrit, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un enregistrement avec les Beatles . En guise de bonus au fil des pages, de nombreux documents photographiques et autres rares lettres viendront parsemer ce témoignage de l’un des plus grands musiciens de son temps .