« Ordunun Dereleri », les synthés nocturnes d’Altın Gün

Publié le 18 novembre 2020 à 16:01 par Ghislain Chantepie

Le sextet turco-néerlandais annonce un nouvel album et dévoile un premier clip de folk électronique et ténébreux.

Et de trois . Trois albums en trois ans pour Altın Gün, cette formation turco - néerlandaise fascinée par la scène alternative stambouliote des années 70 et emmenée depuis sa création par le Batave Jacco Gardner . Et le défi, toujours, de pouvoir renouveler chaque fois une formule où des rythmes anatoliens cinquantenaires sont revisités version groove - rock psychédélique . Une recette qui a fait leur succès en live et leur a offert une reconnaissance éclair, alors que le groupe arpentait dès sa création les scènes de toute l’Europe au cours d’une tournée - marathon .

Déjà avec On, leur premier disque publié il y a deux ans, le sextet avait évité l’écueil d’un album pittoresque en offrant à ses compositions et à ses reprises les couleurs d'une palette psychédélique particulièrement en vogue actuellement . Rebelote l’an dernier avec Gece, un second jet flamboyant où leur cocktail sophistiqué de rock électrique, de ballades au groove suranné, et de bouffées nu - disco éloignait plus encore le groupe d’un simple revival piégeux .

Loin des scènes cette année comme tant d’autres, les six d’Altın Gün entendent pourtant préparer l’avenir aujourd’hui en annonçant donc un troisième long - format . Baptisé Yol, ce nouvel album est attendu au mois de février sur le label Glitterbeat et se dévoile dès aujourd’hui avec un premier extrait qui, de nouveau, prend la tangente . Certes, Ordunun Dereleri puise bien son histoire dans une chanson d’amour turque folklorique à l’instar de nombreuses compositions passées du groupe .

Mais cette fois - ci, le frontman du combo Erdinç Ecevit a troqué son saz électrique pour des claviers ténébreux, enrobant son chant tragique de lignes de synthés nocturnes inédites jusqu’à présent chez Altın Gün . Loin de l’ardeur de leurs premiers tubes, cette tentative électronique éclaire le groupe d’une lumière noire qui ne manque pas d’intérêt . Partant, le clip atmosphérique qui accompagne ce nouveau morceau est un joli défi au confinement avec sa fugue sylvestre et hivernale au fin fond des Pays - Bas . À suivre .