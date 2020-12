"Only Magic", l'évasion folk élégante de Tom Sanders

Publié le 18 décembre 2020 à 10:30 par Guillaume Schnee

Le leader du groupe londonien Teleman sort un premier album solo de pop-folk raffinée et intimiste en écoute ici.

Avec sa voix enchanteresse et son art de la mélodie, Tom Sanders a fait les beaux jours de la scène indie pop britannique, que ce soit au sein de son premier groupe Pete & The Pirates, fondé avec son frère Jonny Sanders ou avec la précieuse, mais trop méconnue, formation Teleman . Deux ans après le dernier album du combo electro - pop, le compositeur et songwriter surdoué s'offre une première échappée en solo et s'aventure dans des sonorités plus folk et minimalistes, un écrin parfait à ses textes sensibles .

Tout au long de ces dix ballades le songwriter se dévoile, évoque avec une sincérité touchante les luttes et les aventures de la vie, les relations humaines dans nos sociétés contemporaines . Sur le titre pop Little Human il évoque sa paternité et déclare "C’est incroyable mais aussi vraiment triste de regarder un enfant grandir et perdre pour toujours une nouvelle couche d’innocence et de douceur ." Une chronique intimiste déclamée avec poésie sur une folk moderne où l'harmonie règne . Les guitares de Teleman se sont discrètes au profit des claviers, d'arrangements inventifs et de productions électro épurées . Un album élégant et introspectif qui se conclue par la magnifique ballade piano - voix It's Only Magic.