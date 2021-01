« Ocean », rêverie solaire du duo Brijean

Publié le 14 janvier 2021 à 14:50 par Ghislain Chantepie

Le tandem d’Oakland dévoile aujourd'hui un nouvel extrait aérien de son prochain album « Feelings ».

C’est une paire comme on aime à en voir . Musicienne capée et complice de jolis projets tels que Poolside, Toro Y Moi, ou U . S . Girls, la percussionniste et DJ d’Oakland Brijean Murphy a franchi le pas il y a deux ans en enregistrant ses premières compositions en solo . Cette touche - à - tout a tout de même recruté pour l’épauler un alter - ego précieux en la personne de Doug Stuart, un multi - instrumentiste nourri de jazz à Chicago avant de rejoindre lui - même sur le tard la baie de San Francisco . Un apporteur de mélodies aussi, et qui semble également doué derrière la console si l’on s’en fie à l’écoute de ses minutieux arrangements .

Car la musique de Brijean – le blaze de leur tandem – consiste en une charmante fusion de pop tropicale et de house hédoniste, un condensé de bonnes vibes nourri par des congas irrésistibles ( on ne se refait pas ) , des synthés ciselés et des beats psychédéliques bien placés . Au cœur de cette oasis soigneusement dosée, le chant savoureux de Murphy cultive un timbre suave et feutré au point de lorgner parfois vers la tendresse des belles voix de la bossa - nova .

C’est encore de ce bois qu’est ainsi composé Ocean, la nouvelle douceur aérienne de leur album à paraitre fin février sur l’excellent label new - yorkais Ghostly International . Moins rythmé que les deux autres extraits dévoilés ces derniers mois, cette rêverie downtempo de Brijean prend ainsi la forme d’une véritable divagation contrôlée, une invitation à la relâche qui évoque jusqu'aux productions les plus onctueuses de leurs compatriotes Thievery Corporation . On en avait bien besoin .