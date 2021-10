Nouvelle Scène 2021 - Laventure

Publié le 5 octobre 2021 à 14:18

Le duo Laventure au concert Nouvelle scène ©Radio France

A l'occasion du concert "Nouvelle Scène", le duo Strasbourgeois "Laventure" mêle claviers, pédales et guitare, contrebasse et chant et tisse des hymnes miniatures à l'aide de son bric-à-brac faussement dépareillé, à la fois pop, glo-fi et soul.