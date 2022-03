"Noble", la pop mystérieuse et harmonieuse de Midlake

Publié le 2 mars 2022 à 10:18 par Guillaume Schnee

Neuf ans après "Antiphon", la formation texane renaît avec "For The Sake Of Bethel Woods", un cinquième album dont elle dévoile un troisième extrait atmosphérique et poignant.

Né il y a plus de vingt ans dans les couloirs de l'University of North Texas à Denton, Midlake est de ces groupes bien trop exigeants pour nous offrir un album tous les ans. Le quintette développe un univers musical toujours changeant caractérisé par un art de l'harmonie précieux qui puise son inspiration dans les sonorités acoustiques, puis plus électriques d'un cocktail subtil d'indie-pop, de folk et d'échappées psychés qu'ont a cru un temps disparu avec le départ de son chanteur et auteur Tim Smith, remplacé à la hâte par Eric Pulido en 2012. Midlake nous époustoufla alors en ciselant rapidement les dix titres du magistral Antiphon avant de se murer dans le silence, chacun des membres étant occupé par des projets alternatifs.

Pour rendre hommage au père du pianiste et flûtiste Jesse Chandler, décédé tragiquement en 2018, le groupe s'est réuni l'année suivante, bien décidé a trouver un nouvel élan créatif en s'inspirant des productions 'hippies" des années 60 et d'un Woodstock fantasmé que cette figure paternelle a vécu à l'âge de 16 ans.

« On a fait cet album en nous imaginant dans cet endroit d'un autre temps, d'une autre époque, ce Woodstock qui nous semble si paradisiaque et magique! » confie le songwriter du groupe et chanteur Eric Pulido. Une envie de communier avec le passé et de renouer avec le présent pour laquelle Midlake a, pour la première fois, fait appel à un producteur, John Congleton.

Si l'album se révèle moins psychédélique qu'Antiphon, le combo a conservé cet art mélodique unique et ses harmonies brillantes portés par des arrangements subtils et des titres aussi planants qu'exaltants avec ses flûtes et sa basse de velours, ses envolées indie-rock venues d'Afrique, ses incursions funk-rock fragiles, ses effets de bruit atmosphériques ou ses arpèges dansantes.

Perte et espoir, isolement et communion, cessation et renouvellement du but. Intemporels et saillants, ces thèmes résonnent tout au long de ce cinquième album comme sur le magnifique Noble, une chanson d'une tendre innocence nommée d'après le jeune fils du batteur McKenzie Smith, né avec un trouble cérébral rare. Une ballade spectrale et poignante qui tranche avec la pop groovy du premier titre dévoilé Meanwhile ou avec les rythmes effrénés de Bethel Woods.

Midlake est en concert le 3 avril à l'Alhambra à Paris.

