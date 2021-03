Metronomy régale pour les 10 ans de "The English Riviera"

Publié le 16 mars 2021 à 17:00 par Ghislain Chantepie

Le groupe de Joseph Mount célèbre son meilleur disque avec une réédition garnie de six titres inédits, un premier extrait à découvrir.

C’était il y a 10 ans, au tout début du mois d’avril . Un printemps 2011 qui s'éveillait à peine mais qui, déjà, trouvait sa bande - son idéale dans la sortie de The English Riviera, l'éclatant troisième album des Anglais de Metronomy . Remarqué trois ans plus tôt par son prédécesseur Nights Out ( et son hit implacable Radio Ladio ) , le groupe de Joseph Mount atteignait en ce tournant des années 2010 une forme d’acmé dans sa composition avec un disque qui décapait soudainement les codes de la pop - music .

Avec sa basse entêtante, ses synthés haut perchés, et bien sûr la voix frivole et pleine d’ironie de Mount, ce cocktail savant de pop et de musique électronique imposa ainsi immédiatement sa ribambelle de tubes parmi lesquels The Look, The Bay ou encore la tension ensorcelante d’un Corinne .

10 ans ont passé depuis ce moment de bravoure et Metronomy a poursuivi depuis ses explorations pop, jetant un coup d’œil dans le rétro en 2016 avec l’hédoniste Summer ’08, puis avec un dernier album en date au titre anthologique baptisé Metronomy Forever .

Aujourd’hui, c’est donc son plus beau disque que célèbre le combo anglais en annonçant la sortie le 30 avril prochain d’une réédition luxueuse garnie de six titres inédits tirés des sessions d’enregistrement d’époque . Premier extrait dévoilé dès ce mois - ci, Picking Up for You se pare ainsi du même bois synthétique et nostalgique qui rythmait les ballades de The English Riviera, cette ode adolescente au petit bout de côte anglaise où grandit Joseph Mount .