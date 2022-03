Les aventures psyché-turques du groupe Şatellites

Publié le 1 mars 2022 à 08:23 par Guillaume Schnee

Le combo israélien publie un premier album en forme d'hommage moderne à la richesse de l'âge d'or de la musique turque psychédélique.

Porté par des artistes de la scène stambouliote actuelle tels Gaye Su Akyol et Lalalar ainsi que par les projets internationaux Altın Gün ou Derya Yıldırım & Grup Şimşek, la pop psychédélique turque résonne à nouveau sur la planète musique depuis plusieurs années comme une réponse au conservatisme culturel actuel qui règne sous la présidence de Recep Tayyip Erdoğan. Tous nous offrent leur vision contemporaine du son turc psyché des années 70, lorsque le rythme et les gammes de la musique folk traditionnelle et les chansons populaires anatoliennes se mêlèrent aux instruments électriques, à la pop, au groove et au rock.

Originaire de Jaffa Tel-Aviv, le groupe Satellites honore lui aussi la richesse de cet âge d'or des musiques venues d'Istanbul avec un premier album attendu le 1er avril via Batov Records. Un projet né quelques années après que son leader Itamar Kluger a découvert le saz lors d'un voyage dans les montagnes Kaçkar dans la région orientale de la Turquie.

Le combo israélien alterne avec talent titres originaux et reprises de la chanteuse Kamuran Akkor (Olurmu Dersin), du musicien et guitariste Zafer Dilek (Yekte) ou de la chanteuse Ferda Gül (Yar Oi). L'épure de ballades aux mélodies rêveuses s'entrelace avec l'énergie électrique du rock psychédélique, le groove d'une basse funk ou d'effets disco, la musique électronique, les structures traditionnelles du Moyen-Orient et bien sûr la musique folk anatolienne. Ce kaléïdoscope d'influences parfaitement orchestré est sublimé par le chant de Yuli Shafriri, par Itamar Kluger au saz électrique et acoustique, au baglama électrique et au bouzouki grec à 4 cordes doubles, Ariel Harrosh à la basse, Lotan Yaish à la batterie, Tsuf Mishali aux claviers et aux synthés et Tal Eyal aux percussions.