Le retour jubilatoire de Belle and Sebastian

Publié le 3 mars 2022 à 14:00 par Ghislain Chantepie

Stuart Murdoch et sa bande annoncent un nouvel album studio et dévoilent ‘Unnecessary Drama’, un premier extrait de pop-folk euphorique.

Voilà une nouvelle qui en réjouira plus d’un. Belle and Sebastian viennent d’annoncer leur retour rapide dans les bacs avec la sortie le 06 mai prochain d’un nouvel album studio, le premier depuis la publication de Girls in Peacetime Want to Dance il y a sept ans. L’attachante formation écossaise exauce en cela un vœu formulé par ses fans fidèles, alors qu’elle célébrait déjà l’an dernier son quart de siècle avec un double live auréole d’une magnifique version de leur emblématique The Boy With The Arab Strap.

Jamais vraiment absents des scènes (ni des platines) ces dernières années, Stuart Murdoch et sa bande relancent donc aujourd’hui Belle and Sebastian en retournant à leurs racines, celles de leur Glasgow natal où – confinés – ils ont choisi d’enregistrer ce disque sans compter les heures, une première depuis le début des années 2000. Intitulé A Bit Of Previous, ce nouveau long-format auto-produit est aussi celui d’un groupe dont les membres ont franchi la cinquantaine et qui abordent le monde avec le regard des anciens jeunes, désormais parents et avec des « os qui grincent », mais dont la gravité nouvelle ne remplace pas pour autant leur fantaisie originelle.

En témoigne ainsi ce Unnecessary Drama tout juste mis en ligne, un tout premier extrait qui fait office de prélude euphorique à leur nouveau disque. Presque méconnaissables sur cet hymne pop à l’énergie inattendue, les Écossais marquent ici leur retour à grand coup de riffs de guitare et d’un harmonica bourdonnant tandis que le timbre de Stuart Murdoch parait toujours aussi vert. « This is my life, This is my so-called life, This is my only life” clame ainsi le frontman sur ce morceau existentiel, et servi par un joyeux clip où la psychanalyse affronte l'esprit DIY dans un match on ne peut plus réjouissant.