La saudade lumineuse de Dom La Nena

Publié le 1 février 2021 à 14:30 par Catherine Carette

Entre pop, bossa et musique de chambre, on navigue dans l'univers de la chanteuse-compositrice-violoncelliste brésilienne avec son troisième album "Tempo" attendu le 26 février.

En parallèle à son duo Birds On A Wire avec la chanteuse Rosemary Standley ( Moriarty ) , Dom La Nena se consacre à son projet solo . Après Ela produit par Piers Faccini sorti en 2013 et Soyo en 2015, voici Tempo qui met en lumière le temps pensé et vécu comme une somme d’instants, à l'image du titre Todo Tiene Su Fin mettant en parallèle le début et la fin de la vie . Le clip met en scène les moments précieux vécus par Dom La Nena devenue mère mais aussi l'innocence de l'enfant heurtée par l'agonie de l'oiseau . Quelques extraits d'interview ( 1985 ) de Marguerite Duras éclairent le propos de la chanson évoquant l’épanouissement après le déclin et le besoin impérieux de se réinventer .

Dom La Nena née à Porto Alegre, est une des figures actuelles d’Amérique Latine . C’est à Paris qu’elle a étudié le violoncelle et a accompagné des artistes comme Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne Daho, Piers Faccini . . . Depuis 2011 elle se consacre à son projet solo dans lequel elle mêle le portugais, l'espagnol et le français avec une instrumentation minimaliste mais des textures instrumentales riches . Avec ses interludes instrumentaux aux couleurs baroques, percussions créées au violoncelle, cordes pincées, battements de cœur, nappes de synthétiseurs, harmonies vocales vaporeuses qui évoquent le rêve . . . . l'album réalisé par la Dom La Nena et mixé par l'américain Noah Georgeson, exprime une saudade qui dans un avenir incertain, garde l'espoir .

Mon intention sur cet album était d’explorer de nouvelles façons de faire jouer mon instrument, dit - elle . Je me suis amusée à l’emmener ailleurs, à pousser les possibilités sonores du violoncelle le plus loin possible de celles que l’on connaît habituellement . »

L' album Tempo sort le le 26 février ( SixDegrees/Ingrooves )

Tempo - Dom La Nena - Photo de Jeremiah

Concert prévu le 25 mai au Café de la Danse

