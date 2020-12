La pop amoureuse de Duo

Publié le 28 décembre 2020 à 10:02 par Guillaume Schnee

Le frontman de The Kooks Luke Pritchard et sa femme Ellie Rose viennent de sortir un premier album enivrant de pop sixties qu'ils illustrent dans un court-métrage de 35 minutes.

Chanteur et guitariste du groupe indie pop britannique The Kooks, Luke Pritchard a fait appel à sa muse et épouse Ellie Rose, elle aussi auteur - compositeur - interprète, pour fonder le projet Duo. Pendant le confinement, ce tandem amoureux a façonné une œuvre commune inspirée par la pop française des années 60, de L’Histoire de Melody Nelson et les bandes originales de film de cette même époque . Sobrement nommé Duo, ce premier album romantique et tumultueux vient de sortir sur le label LiTA, il est accompagné par un court - métrage de trente - cinq minutes produit par Say Goodnight Films .

La vidéo montre avec humour le jeune couple au premier plan et comme seul au monde faisant totalement abstraction des scènes qui se passent derrière eux . Un film qui évoque la passion, l'intimité de ce duo sur les titres exaltants Don’t Judge, Lolita ou No ! . Sur cette pop cinématographique et sunshine, l'atmosphère Nouvelle Vague rayonne tandis que les deux voix s'entremêlent harmonieusement dans une danse intemporelle et sensuelle, au gré d'arrangements classieux, de piano amoureux ou de sonorités psychédéliques torrides . Onze titres pop comme autant de remèdes à la morosité de cette fin de décennie .