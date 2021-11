La nostalgie de Peter Doherty mise en lumière par Frédéric Lo

Publié le 22 novembre 2021 à 17:01 par Guillaume Cohonner

Le duo dévoile le titre "The Fantasy Life Of Poetry & Crime" où l’ex-Babyshambles lâche les guitares rock pour une ballade romantique orchestrée par le célèbre producteur français.

Maintenant exilé à Étretat, Peter Doherty semble avoir enfin trouvé la sagesse . Loin des guitares furieuses de The Libertines et des Babyshambles, il vient de livrer un nouveau titre mélancolique aux orchestrations de cordes . Après avoir travaillé avec Daniel Darc, Alex Beaupain, Stephan Eicher ou encore le légendaire Bill Pritchard, Frédéric Lo a profité du confinement pour composer avec le rockeur anglais The Fantasy Life Of Poetry & Crime, un titre où le producteur a su mettre en avant son dandysme féru d’Oscar Wilde .

Enregistré entre Paris et Étretat, les deux musiciens se seraient en partie inspiré de Maurice Leblanc, le romancier français, créateur du personnage d’Arsène Lupin dont les romans ont souvent eu ce décor, pour composer les paroles . Le clip a été réalisé par Thierry Villeneuve ( à qui l’on doit entre autres le documentaire sur Daniel Darc, Pieces of My Life paru en 2019 ) , où il met en images le spleen de la ville normande dont les embruns automnaux semblent avoir inspiré le duo .

À noter également que le comparse de Peter, Carl Barât a révélé être actuellement en studio avec Jamie T, et que The Libertines entame ce mois - ci une tournée anglaise de 15 dates qui devrait être suivie par une tournée européenne en 2022 .