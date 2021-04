Les gronderies solaires de Ladaniva

Publié le 2 avril 2021 à 10:38 par Ghislain Chantepie

Le duo franco-arménien publie un nouveau clip rayonnant d’une joie de vivre qui tombe à pic.

La belle aventure de Ladavina se poursuit . Ce jeune groupe lillois mené par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi - instrumentiste français Louis Thomas a conquis en quelques mois les cœurs d’une audience spectaculaire, faisant fi de la pandémie et de l’impossibilité actuelle de se produire sur scène . Les dates en festivals, pourtant, ne manquaient pas à la fin de l’an dernier pour cette formation rafraichissante qui oscille entre la tradition folk arménienne et balkanique, et des inspirations plus lointaines qui évoquent les rythmes insulaires des Caraïbes ou ceux du maloya réunionnais .

Alors qu’un premier album devrait couronner cette année cette trajectoire rayonnante portée par leurs simples Vay Aman et Zepyuri Nma, Ladaniva célèbre aujourd’hui l’arrivée du printemps avec un nouveau morceau chanté pour la première fois en français . Baptisé Pourquoi t'as fait ça?, ce nouveau clip respire la joie de vivre avec son big band plein de jeunesse et de sourires, une gronderie pop, solaire et cosmopolite qui en ces temps troublés tombe clairement à pic .

