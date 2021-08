"Knock Knock", la pop soulful de Sam Evian

Publié le 16 août 2021 à 15:21 par Guillaume Schnee

Sur son troisième album "Time To Melt", le songwriter dresse le portrait d'une Amérique fracturée sur un air de pop psychédélique au groove lumineux.

Tête pensante du groupe indie rock Celestial Shore, Sam Evian s'est illustré comme producteur, arrangeur ou ingénieur du son sur des disques de Big Thief, Cass McCombs, Widowspeak et Anna Burch, mais c'est bien en solo qu'il a pu assouvir son goût pour l'écriture et son amour des sonorités analogiques des années 60 et 70 . Après son premier album Premium en 2016 c'est loin de l'agitation new - yorkaise, dans une ville tranquille des Catskills, que le songwriter s'est installé pour écrire You, Forever deuxième bijou de songwriting pop sorti en 2018 . Depuis Sam Evian et et sa partenaire Hannah Cohen ont invité une multitude d'artistes pour des sessions qui ont fourni une base de travail à l'écriture de ce nouveau projet Time To Melt, attendu le 29 octobre sur le label Fat Possum .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour cette nouvelle collection de titres pop classieux et aussi soulful qu'engagés, Sam Evian a fait appel à des amis tels que Spencer Tweedy, Chris Bear et Jon Natchez de The War On Drugs et même quelques inconnus qui lui ont envoyé des mémos vocaux via le compte Instagram . L'artiste mêle grâce et gravité avec talent sur le titre en apesanteur Knock Knock. Il nous plonge dans ses souvenirs au sujet du racisme, de la violence, de l’ignorance et du mépris de classe, dressant le tableau d’une Amérique fracturée à travers le regard qu’il porte sur sa petite ville natale de Caroline du Nord .

"J'ai terminé la chanson en juin 2020, juste après le meurtre de George Floyd . J'ai été emporté par des souvenirs de Caroline du Nord alors que je regardais les manifestations à travers le pays . Un an plus tard, j'espère que le dialogue va se poursuivre . Le voile est levé, nos problèmes sont à la vue de tous . Knock Knock, qui est là? Une Amérique brisée. " déclare Sam Evian à propos de cet hommage à la persévérance des personnes vulnérables .

Sam Evian - Album "Time To Melt" - Fat Possum