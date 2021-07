« Kısasa kısas », les pétales cosmiques d’Altın Gün

Publié le 21 juillet 2021 à 14:14 par Ghislain Chantepie

Le sextet turco-néerlandais annonce un nouvel album et dévoile un premier clip atmosphérique.

Les disques se suivent et ne se ressemblent pas pour Altın Gün, cette formation turco - néerlandaise fascinée par la scène alternative stambouliote des années 70 et emmenée depuis sa création par le Batave Jasper Verhulst . Alors qu’il dévoilait déjà en ce début d’année un troisième disque rétro - futuriste, le sextet annonce aujourd’hui un nouvel album surprise attendu dès vendredi . Uniquement distribué en ligne, ce nouveau projet baptisé Âlem est en fait destiné à soutenir la fondation néerlandaise EarthToday qui vise à placer 50 % de la surface terrestre sous protection d’ici 2050 . Tous les fonds récoltés par le groupe autour de ce disque seront ainsi reversés intégralement à cette organisation .

Âlem n’en reste pas moins un véritable album qui se découvre d’ores et déjà avec Kısasa kısas, un premier extrait dévoilé sous la forme d’un clip atmosphérique . Confirmant le virage synthétique du groupe qui avait déjà marqué leur précédent disque, ce nouveau titre est également la première composition originale d’une formation qui d’ordinaire revisite des classiques anatoliens d’un autre temps . Un groove mélancolique porté par une vidéo pleine de pétales cosmiques et qui lorgne de nouveau vers l’éther des claviers des années 80 alors que le guitariste du groupe Ben Rider quitte le groupe au passage .

En guise de face B ( mais non présente sur l’album ) , le plus traditionnel Erkilet Güzeli où s’invitent les Londoniennes de Los Bitchos, un combo repéré aux dernières Trans Musicales de Rennes pour leur rock purement instrumental et parfois exotique, teinté de psychédélisme et d’effluves colombiennes .