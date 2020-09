« Injah », la pop écarlate de Liraz

Publié le 25 septembre 2020 à 11:00 par Ghislain Chantepie

La chanteuse israélo-iranienne distille son prochain album avec un nouveau clip vivifiant, à découvrir en avant-première.

Cette fois - ci, c’est la bonne . Annoncé pour le printemps dernier, le second album de Liraz a semble - t - il vu sa sortie repoussée comme tant d’autres projets bousculés par l’actuelle pandémie . Cette chanteuse israélienne d’origine iranienne avait pourtant marqué les esprits dès l’an dernier avec un premier extrait de ce disque en forme d’ode passionnée à la vie et à la danse, avant de faire sensation sur la scène des dernières Trans Musicales de Rennes .

Dans ses chansons interprétées en langue farsi, Liraz conjugue la tradition de la pop iranienne des années 70 avec des rythmes modernes issus du rap et des musiques électroniques . Surtout, cette jeune quadra chante la liberté et plus particulièrement celles des femmes, un cri du cœur qui parcourt les onze compositions de son nouvel album intitulé Zan ( « femme » en persan ) .

L’Iran, bien sûr, est également au cœur du deuxième disque de Liraz qui, réfugiée avec sa famille en Israël depuis l’enfance, n’a cessé depuis de tourner son regard vers son pays natal avant d’en chanter les parfums . Et alors qu’elle est parvenue pour ce projet à collaborer de façon clandestine avec des musiciens iraniens, elle en dévoile aujourd’hui un nouvel extrait doublé d’un clip écarlate à découvrir ici en avant - première . Baptisé Injah, ce titre plein d'urgence puise de nouveau dans les vestiges de la pop persane, une toquade où tradition et paillettes se mêlent dans la voix sertie d’émotion de la chanteuse .

"Zan", nouvel album de Liraz, est attendu le 13 novembre prochain sur le label Glitterbeat .