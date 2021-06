« I See Stars », les synthés cosmiques de Sirens of Lesbos

Publié le 18 juin 2021 à 06:44 par Ghislain Chantepie

Le jeune quintet suisse dévoile une relecture psychédélique d’une vieille pépite de Supersempfft.

Les Sirens of Lesbos ont le vent en poupe . Révélation de la dernière édition live du festival Eurosonic à Groningue, le jeune quintet suisse a transformé l’essai il y a quelques mois en publiant un prometteur premier album, navigant sur une dizaine de titres entre groove métissé, dub hédoniste et synth - pop glamour . Un disque de chill - wave futuriste, totalement anachronique au regard du confinement mondialisé alors en vigueur, mais qui projetait d’autant plus cette formation aux mille influences dans les starting - blocks de l’année à venir .

On savait, depuis cette sortie, les Sirens of Lesbos férus de ( bonnes ) références, telles que celles qui emplissent l’entêtant How Many Miles qui fait office de locomotive de leur album. Mais voilà que cette bande de vingtenaires a décidé aujourd’hui de s’attaquer à une autre pépite oubliée, le vénérable I See Stars du duo germanique Supersempfft . Dévoilé en 1980 par un tandem qui se plaisait alors à fusionner krautrock et italo - disco, ce titre au sucre robotique gagne donc aujourd’hui un second souffle avec la relecture toute en rondeurs que lui offrent les Sirens Of Lesbos .

Tempo relax, synthés ramollis, ainsi que le chant toujours ensorcelant des deux sœurs Jasmina et Nabyla Serag viennent ainsi parfaire cette reprise qui pourrait en annoncer d’autres . Et en guise de bonus à cette relecture franchement psychédélique, les Sirens of Lesbos viennent de mettre en ligne un nouveau clip à sa mesure avec une ballade virtuelle sous forme de kaléidoscope pour le moins coloré . Have a nice trip !

"SOL", le premier album de Sirens of Lesbos, est disponible en écoute intégrale sur Bandcamp .