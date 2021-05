"Hella Love", l'hommage sensible à San Francisco de Marinero

Publié le 4 mai 2021 à 13:51 par FIP.fr

Le songwriter et musicien Jess Sylvester célèbre sa ville natale dans une œuvre pop nostalgique aux influences multiples et aux orchestrations sixties.

Comme les célèbres brumes qui donnent à la Baie de San Francisco cet air surréel et mystérieux, la pop de Marinero semble surgir d'un rêve étrange et intemporel . Avec son album Hella Love, Jess Sylvester nous conte les souvenirs intimes de cette ville où il a grandi, connu ses échecs et ses bonheurs . Au fil de ses anecdotes, le compositeur tisse un univers musical délicat et luxuriant qui trouve sa source dans la pop orchestrale et les bandes originales des années 60 et 70, comme dans la samba et la tropicalia ou dans les sonorités latino du groupe vénézuélien Los Terrícolas . Pour cette lettre d’amour à The City by the Bay, l'artiste a écrit, composé et interprété les onze balades de l'album, attendu le 21 Mai sur le label Hardly Art et dont on peut découvrir les trois premiers clips ici :

En utilisant le surnom Marinero ( ‘marin’ en espagnol ) , Jess Sylvester rend hommage aux histoires de ses parents, un père marin, et une mère mexicano - américaine qui a grandi à San Francisco . Sur une pop latine au groove lancinant, le chanteur évoque avec nostalgie sur Nuestra Victoria, le quartier de son enfance, Mission, et la gentrification de la ville . Le titre Through the Fog prend un air de tropicalia et de samba orchestrale pour évoquer les tourments de l'artiste . “Il y a quelques petites choses cachées dans les textes pour les gens de la baie de SF ou pour ceux qui ont suivi ma musique dans le passé, mais il s’agit surtout de traverser des épreuves difficiles avec l’amour et le soutien des potes et de la famille” explique Marinero avant de rajouter "Je suis Chicanx, originaire de la baie, biracial, j’'ai eu la chance de voyager de passer du temps au Mexique, et j’ai le sentiment que ma personnalité et mes goûts musicaux transparaissent dans cet album" .