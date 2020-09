Avec Robert Smith, Gorillaz vise la Lune sur « Strange Timez »

Publié le 10 septembre 2020 à 15:19 par Ghislain Chantepie

Damon Albarn et Jamie Hewlett dévoilent un banger crépusculaire avec le frontman de The Cure et annoncent un vinyle de leur série "Song Machine".

Gorillaz, saison 7 épisode 6 . Depuis le début de l’année, cette bande de joyeux drilles distille mois après mois ses nouvelles aventures sous la forme d’une playlist vidéo remplie de matériel musical inédit, chaque épisode capturant le travail du groupe en studio avec un invité de luxe . Baptisée « Song Machine », cette playlist du futur fait désormais office de fil rouge pour Damon Albarn, lassé depuis longtemps du format album et qui souhaite « briser un moule qui a vieilli » d’après le batteur Russel Hobbs .

On ne pensait donc pas revoir de sitôt dans les bacs le plus fameux des groupes virtuels, qui n’est en réalité jamais aussi à l’aise que dans les clips dessinés pour lui par le talentueux Jamie Hewlett . Et pourtant, profitant de la sortie du nouvel épisode de leur série collaborative, Gorillaz annonce du même coup la sortie physique le 23 octobre prochain de toute cette « Season One » au fil de laquelle ont déjà officié Peter Hook, Fatoumata Diawara ou encore le rappeur californien ScHoolboy Q. Sont attendues sur ce disque, au passage, de nouvelles collaborations en studio avec les participations annoncées de Beck, St . Vincent, et même d’Elton John ( ! ) .

Pour faire patienter leurs fans d’ici - là, les Anglais viennent tout juste de mettre en ligne un nouvel épisode où s’invite au micro rien de moins que Robert Smith . Dans ce Strange Timez version dancefloor glacé, le frontman de The Cure se fait spectre lunaire tandis que 2D, Murdoc et les autres s’offrent pour l’occasion un remake en camping - car des missions Apollo . Tout le folklore space - pop est convoqué pour l’animation trépidante de ce banger crépusculaire où Spoutnik, monolithe noir kubrickien et autre trou de vers servent de terrain de jeu cosmique à notre fine équipe .