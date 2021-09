"Going Going Gone", dans les songes psyché-pop de Mild High Club

Publié le 8 septembre 2021 à 15:03 par Guillaume Schnee

Le multi-instrumentiste américain Alexander Brettin présente le troisième album de son groupe californien et ajoute un discours plus politique à ses orchestrations pop luxuriantes.

Jazzman de formation, Alexander Brettin a grandi dans le Midwest avant d'étudier au Columbia College de Chicago . Depuis 2015 et Timeline, le premier album de son projet Mild High Club, l'artiste cisèle une pop californienne aussi sunshine qu'inventive en intégrant les sonorités psychédéliques des seventies, les fusions jazz ou la musique électronique . Après Skiptracing en 2016 et Sketches from Brunswick East en 2017, un album collaboratif avec le groupe King Gizzard and the Lizard Wizard, le combo revient Going Going Gone, un long - format à la richesse sonore toujours plus ambitieuse qui accompagne un virage plus politique de l'auteur .

Sur cette collection de douze nouveaux titres, Alexander Brettin et ses complices ajoutent des couleurs brésiliennes et un groove cosmique à la géniale folie pop de leurs orchestrations où l'espoir d'un futur harmonieux se mêle à l'obscurité de nos sociétés en déclin . Le chanteur aborde ici les thèmes de la paranoïa, de l’individualisme, de la kleptocratie, des armes à feu, de la foi ou du changement climatique sans jamais se départir de son humour tranchant . cloches de vaches, guitare slide, clavecin baroque ou cymbale viennent enrichir cette symphonie pop West Coast aussi mystérieuse qu'ensoleillée .

Pour finaliser le son de Going Going Gone, Brettin s'est appuyé sur le savoir - faire du producteur récompensé aux Grammys Vicky "Farewell" Nguyen, qui a également co - écrit plusieurs morceaux, de même qu'à l'artiste Winter, qui prête sa voix sur le titre A New High, et au producteur Knxwledge, qui a produit la batterie sur le morceau Taste Tomorrow. L'album sort le 17 septembre sur le label de Los Angeles, Stones Throw Records