"Geist", la folk-pop introspective de Shannon Lay

Publié le 27 septembre 2021 à 13:49 par Catherine Carette

La chanteuse américaine nous attire dans son univers éthéré qui transcende le temps et témoigne du pouvoir qui habite en chacun de nous.

Issue de la scène folk de Los Angeles, Shannon Lay respire sa musique comme un air essentiel à son épanouissement . Pour se faire, elle sait qu'elle doit explorer des territoires inconnus, préférer le changement au confort afin de découvrir "la" et "sa" nature . "Je dois quitter la Californie" chante - t - elle dans le titre Awaken and Allow qui résonne comme un chant ancien rappelant ses lointaines racines irlandaises . L'atmosphère de la chanson reflète l'espoir mais aussi l'appréhension que génèrent les premiers pas dans une autre direction :

"Quelque - chose en nous dort" dit - elle sur le morceau d'ouverture, et nous nous devons de le réveiller car l'histoire de chaque personne vaut la peine d'être racontée . C'est le leitmotiv de son album peuplé d’ombres et d’éveils spirituels . Chaque moment est important, alors ne nous précipitons pas . Le titre Geist qui signifie esprit en allemand, exprime la promesse que l'on n'est jamais seul . C'est une chanson d’amour sur la possibilité de guérir . Rare to Wake, inspiré de Dune, est une chanson existentielle et méditative :

Ces chansons sont une promesse de continuer à mieux voir la beauté en moi et les autres .

Shannon Lay a enregistré la voix et la guitare au studio de Jarvis Taveniere de Woods, avant d'envoyer les chansons aux instrumentistes Ben Boye, Devin Hoff, Sofia Arreguin, Aaron Otheim et Ty Segall .

"Geist" sort le 8 octobre sur le label Sub Pop . Un concert est prévu à Paris au Consulat le 12 Novembre .

