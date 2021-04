"The First Day", le nouveau rêve euphorique de Villagers

Publié le 23 avril 2021 à 10:24 par Guillaume Schnee

Le songwriter irlandais Conor O’Brien et ses complices annoncent leur cinquième album "Fever Dreams" avec un premier titre pop extatique illustré par une vidéo de Daniel Brereton.

Depuis près de quinze ans le chanteur et multi - instrumentiste Conor O’Brien cisèle comme un orfèvre un univers pop folk aux mélodies captivantes et aux orchestrations élégantes . Conteur sensible des maux de notre société et de nos émotions, le songwriter irlandais nous propose une nouvelle évasion sonore et poétique avec l'album Fever Dreams, attendu le 20 août chez Domino Records, dont il dévoile aujourd'hui le clip de The First Day réalisé par Daniel Brereton :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"J'avais envie d'écrire quelque chose qui soit aussi généreux pour l'auditeur que pour moi - même . Parfois, les états les plus délirants peuvent entraîner les rêves les plus extatiques et euphoriques. " confie Conor O’Brien à propos de l'album . Loin de la mélancolie profonde des dernières productions de Villagers, ce premier titre rêveur The First Day, rayonne d'énergie positive avec ses chorus de cuivres et ses claviers extatiques . Un morceaux inspiré par un voyage au légendaire festival Another Love Story dans le comté de Meath qui s'est transformé en ode joyeuse aux relations humaines .

Sur Fever Dreams, écrit et enregistré sur une période de deux ans, Conor O’Brien élargit une nouvelle fois la large palette d’éléments sonores aux influences diverses qui font la richesse musicale de Villagers . L'inspiration est née dans de nombreux endroits et est venue de tous les horizons, de baignades nocturnes sur une île néerlandaise à Flann O'Brien, Audre Lorde, David Lynch, L . S . Lowry en passant par la bibliothèque musicale de Piero Umiliani et Alessandro Alessandroni et le jazz de Duke Ellington et Alice Coltrane .