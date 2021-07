“Find My Way”, le génial bain de jouvence de Paul McCartney

Publié le 23 juillet 2021 à 08:51 par Ghislain Chantepie

L’ancien Beatle revisite son dernier album solo avec un clip jubilatoire où s’invite un Beck en pleine forme.

Qui peut, un jour, espérer faire mieux à 78 ans ? Quelques mois après la sortie d’un vivifiant troisième volet de ses aventures en solo, Paul McCartney vient de nouveau de mettre la barre très haut avec la sortie d’une relecture visuelle époustouflante de son morceau Find My Way . Il s’agit là de l'ultime extrait dévoilé de McCartney III Imagined, un nouveau disque de reprises et de remixes et qui revisite le précédent par le prisme d’amis, de fans, et autres musiciens complices de l’ancien Fab Four .

Alors que des relectures de St . Vincent, d’Anderson . Paak, des Khruangbin, ou encore de Damon Albarn sont attendues sur ce projet à retrouver dans les bacs ce vendredi, c’est donc le très relax Beck qui a offert au disque sa version discoïde de la pièce de choix Find My Way . Ravivant le titre original d’un groove moderne et de sa voix psychédélique, le chanteur californien est également au cœur du clip jubilatoire qui se découvre dès aujourd’hui .

On y découvre la déambulation dans un hôtel d’un Paul McCartney rajeuni par le biais d’un deepfake stupéfiant, l’ex Beatle dansant et navigant dans de nombreux univers à l’image d’une ballade spatio - temporelle sur les dancefloors d’une autre dimension . Réalisé par le talentueux Andrew Donoho avec l’aide de la société Hyperreal Digital spécialisée dans ce type de traitement, ce bain de jouvence génial s’achève par une surprise finale impeccable . Thank you Sir Paul !