En écoute : "A Very Chilly Christmas", le sapin de Noël de Gonzales

Publié le 17 novembre 2020 à 18:17 par Ghislain Chantepie

L’insaisissable pianiste canadien enfile ses habits de lumière sur un nouveau disque de reprises enneigées, à découvrir en intégralité.

Quoi qu’il advienne de Noël cette année, Chilly Gonzales a déjà pensé à vous . Parmi la flopée de Christmas songs qui dévalent déjà les pistes de l'Internet, le pianiste et producteur canadien vient de prendre une longueur d’avance en dévoilant un album entier pétri de reprises de cantiques enneigés . Mis en ligne le 13 novembre dernier, A very chilly christmas tient ainsi sa promesse de naviguer entre « de vieux trucs féodaux et les nouveaux hits de Noël » comme le soulignait dès l’annonce du projet l'entourage du musicien .

En guise de premier extrait, Chilly Gonzales avait dévoilé au début du mois sa reprise du monument Silent Night, plus connue en France sous le titre Douce nuit, sainte nuit . Une relecture solennelle, presque grave, au piano et au violon où transpercent mélancolie et nostalgie . D’autres classiques tels que Silver Bells ou Auld Lang Syne font sur ce disque l’objet de reprises délicates, jusqu'à la facétie lorsqu’un piano solo vient se frotter malicieusement aux aiguilles de l’illustre O Tannenbaum .

Le Noël de Chilly Gonzales peut même s’avérer attendrissant lorsqu’il rend hommage à l’impérissable All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey ou même au Last Christmas de Wham ! , troquant la voix de George Michael sur ce hit trentenaire pour une version où résonnent dans le lointain violon et clavecins . La grâce, pourtant, n’est pas si loin et saisit finalement l’auditeur lorsque la voix de Feist éclaire la douce nuit de The Banister Bough, l’unique composition originale de cet album .

On retrouve encore la chanteuse canadienne un peu plus loin en compagnie du fantasque Jarvis Cocker, autre fidèle parmi les fidèles de Gonzales . Ensemble, dans un magnifique hommage en trio au regretté David Berman et son ultime groupe Purple Mountains, ils offrent à son Snow Is Falling In Manhattan des airs de chorale céleste où la gorge se serre d’une jolie boule de neige .

"A very chilly christmas", le nouvel album de Chilly Gonzales, est sorti le 13 novembre 2020 sur PIAS

