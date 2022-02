Emily Jane White aborde avec grâce la question du deuil sur "Alluvion"

Publié le 16 février 2022 à 16:14 par Guillaume Schnee

Après "Immanent Fire", la chanteuse californienne trempe sa poésie militante et mélancolique dans un bain de pop électro sur un septième album dont elle dévoile le premier titre "Show Me the War".

Depuis son premier album Dark Undercoat, Emily Jane White n'a de cesse de faire évoluer les orchestrations de sa musique folk ténébreuse, support élégant à une poésie toujours plus engagée au fil des productions. En 2019, la chanteuse et musicienne originaire d’Oakland analysait ainsi notre rapport distancié à une nature en péril avec l'album Immanent Fire. Sur son nouveau projet, Alluvion, l'artiste aborde de sa voix magnétique, la notion de deuil dans nos sociétés occidentales, de ces pertes résultant de l'injustice sociale et écologique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Produit et arrangé par le multi-instrumentiste Anton Patzner, qui a travaillé avec Bright Eyes, Taking Back Sunday, Pinback ou Darkest Hour, l'album Alluvion a été écrit et enregistré pendant la pandémie. "Au cours de l'été 2020 à Oakland, en Californie, j'ai écrit cette chanson en réponse aux nombreux soulèvements politiques déclenchés par le meurtre de George Floyd. Show Me the War met également en lumière des exemples plus mondiaux d'injustice comme le féminicide à Juarez, au Mexique et l'interdiction quasi totale de l'avortement en Pologne" commente Emily Jane White à propos de ce premier titre illustré par une vidéo en noir et blanc du réalisateur Bobby Cochran. L'album Alluvion est attendu le 25 mars via Talitres.

Retrouvez toutes les dates de concert d'Emily Jane White ▶