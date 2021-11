The Divine Comedy dévoile un titre inédit avant son best of

Publié le 23 novembre 2021 à 17:26 par Guillaume Cohonner

Le groupe mené par Neil Hannon vient de dévoiler "The Best Mistakes", un nouveau morceau où les arrangements de cordes servent la voix du crooner à merveille.

Deux ans après Venus, Cupid, Folly and Time: Thirty Years of The Divine Comedy, box - set gargantuesque contenant 24 disques incluant tous les albums studio remastérisés, faces B, demos, lives et autres archives sonores, The Divine Comedy se fait une nouvelle fois coffrer mais sous la forme d’un best of . Charmed Life – The Best of The Divine Comedy est ainsi prévu le 4 février prochain et revisitera autour de 24 titres les grandes heures du groupe, incluant The National Express, Something for the Week - end ou encore Songs of Love.

Remasterisée au prestigieux studio d’Abbey Road et compilée par Neil himself, cette rétrospective a donné l’occasion au chanteur d’exhumer un titre laissé de côté depuis plus d’une décennie : « J'ai commencé à écrire ‘The Best Mistakes’ vers 2007, 2008 », raconte Neil . « J'étais bloqué après le premier refrain et je l'ai mis de côté . Ce n'est qu'au moment de concevoir ce best - of que le concept de « mes plus belles erreurs » a soudain pris tout son sens . Le succès et l'échec sont les deux faces d'une même pièce . On ne peut pas avoir l'un sans l'autre » .

Résultat, un titre aux envolées de cordes lumineuses où la voix enjouée et nonchalante de Neil nous rappelle son don pour le songwriting et son sens de la mélodie imparable . La vidéo a été réalisée par le fidèle collaborateur Raphaël Neal, qui a parcouru 30 ans d’images d’archives de la carrière du groupe, pour donner un coup d’œil dans le rétro émouvant et riche, sans jamais tomber dans la nostalgie, comme le mentionne le chanteur dans les paroles : « si je devais choisir entre hier et aujourd'hui, je choisirais aujourd'hui » .

À noter, Neil Hannon écrit actuellement des chansons pour le film Wonka, avec Timothée Chalamet, qui devrait sortir en salle au printemps 2023 et que The Divine Comedy sera en tournée en France en mars prochain . The Best Mistakes sera quant à lui disponible en format double CD, double vinyle ainsi qu’en édition limitée incluant des bonus .

