"Dark Roses", le romantisme pop de Donna Blue

Publié le 1 avril 2022 à 10:29 par Guillaume Schnee

Après plusieurs EP, le duo néerlandais sculpte une pop aussi onirique que ténébreuse sur un premier album à l'atmosphère intemporelle et cinématographique.

C'est l'histoire d'un de ces couples qui ont marqué la pop comme Nancy Sinatra & Lee Hazlewood ou Serge Gainsbourg et Julee Cruise. Danique van Kesteren est photographe et Bart Van Dalen musicien, tous deux sont fans du cinéma de Davis Lynch et de La Nouvelle Vague ainsi que des musiques de film d'Ennio Morricone, Piero Piccioni ou John Barry. Le duo d'Amsterdam décide en 2016 de former Donna Blue, elle écrit et chante, en anglais ou en français, de sa voix sensuelle portée par les orchestrations sixties de Bart : « Notre approche consiste à passer de l’écriture pop à la composition de musique de film. Nous faisons revenir des motifs musicaux sur différents morceaux, et nous nous lançons dans le processus de chant en partant d’un scénario imaginé à l’avance » explique Danique.

Délicieusement vintage la musique romantique de Donna Blue s'écoute comme une rêverie pop, un road trip amoureux où se glissent les fantômes du yéyé, des riffs rock d'un désert fantasmé avec ses guitares western ou des ballades oniriques aux claviers vaporeux et aux arrangements de cordes mélancoliques. Avec ses atmosphères poétiques et obscures l'album est une explosion de paysages sonores qui pourrait bien être la bande son d'un film d’espionnage des années 60 ou d'un conte aussi mystérieux que séducteur.

